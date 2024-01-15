أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر

تضررت نحو 209 ناقلات (ما يعادل 4% من أسطول شحن النفط العامل، من التصعيد الجاري في أزمة البحر أحمر، مع استثناء ناقلات النفط التابعة لروسيا وإيران، أو تلك المتجهة إلى اليمن.

الناقلات الأشد تضررًا من الأزمة

كانت الناقلات من طراز “سويز ماكس” (Suezmax) و”أفراماكس/ بعيدة المدى 2″ (Aframax/LR2) الأشد تضرراً بالأزمة، في ظل توقع تعرض أكثر من 5% منها للتوقف في مرحلة ما خلال رحلاتها، وفقاً لما نشرته “بلومبرغ” نقلاً عما كتبه أنوب سينغ، المدير العالمي لبحوث الشحن البحري لدى شركة “أويل بروكريدج” (Oil Brokerage) بمذكرة صدرت 14 يناير.

أضاف سينغ: “بدأنا نلاحظ إبطاء السفن الأقرب إلى نقطة العبور وتحويل مسار كل السفن الأبعد مسافة”، وأبطأت 30 ناقلة سرعتها أو توقفت أو حولت مسارها منذ شن الغارات الأمريكية والبريطانية.