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معظم الناقلات تبطئ سرعتها أو تتوقف

أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٣ مساءً
أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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تضررت نحو 209 ناقلات (ما يعادل 4% من أسطول شحن النفط العامل، من التصعيد الجاري في أزمة البحر أحمر، مع استثناء ناقلات النفط التابعة لروسيا وإيران، أو تلك المتجهة إلى اليمن.

الناقلات الأشد تضررًا من الأزمة

كانت الناقلات من طراز “سويز ماكس” (Suezmax) و”أفراماكس/ بعيدة المدى 2″ (Aframax/LR2) الأشد تضرراً بالأزمة، في ظل توقع تعرض أكثر من 5% منها للتوقف في مرحلة ما خلال رحلاتها، وفقاً لما نشرته “بلومبرغ” نقلاً عما كتبه أنوب سينغ، المدير العالمي لبحوث الشحن البحري لدى شركة “أويل بروكريدج” (Oil Brokerage) بمذكرة صدرت 14 يناير.

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أضاف سينغ: “بدأنا نلاحظ إبطاء السفن الأقرب إلى نقطة العبور وتحويل مسار كل السفن الأبعد مسافة”، وأبطأت 30 ناقلة سرعتها أو توقفت أو حولت مسارها منذ شن الغارات الأمريكية والبريطانية.

تكدس السفن في قناة السويس

وعلى الرغم من تقييد العبور عبر مضيق باب المندب قد يعطل السفن الموجودة في البحر الأحمر عن أداء عملها لأجل غير مسمى، إلا أن السفن قد تتكدس في قناة السويس أيضاً إذا ظلت نقطة الخروج الجنوبية مغلقة لفترة طويلة، وفق المذكرة.

وقد تتعرض صادرات روسيا من النفط والمنتجات البترولية، على وجه التحديد، إلى خطر غير مسبوق، بعدما أسفر تشديد العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبع عن تردد بعض الشركات المالكة للناقلات بشأن نقل النفط الروسي.

سعر الخام بعد أزمة البحر الأحمر

يُرجح أيضاً أن يؤدي توقف التدفقات التجارية إلى تجاوز سعر خام الأورال سقف السعر المحدد عند 60 دولاراً للبرميل بفارق كبير، ويسبب زيادة ملحوظة مجدداً في نشاط أسطول الظل.

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