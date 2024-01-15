سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني مزايا المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع شركات الحراسة أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر صخرة الوجه بالعلا منحوتة شبيهة بالإنسان وسط الرمال منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال لزواج نجل سلطان بروناي إغلاق منشأة في الهفوف بسبب مخالفات جسيمة في تخزين المواد الغذائية 4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار العالم ضمن أولويات منتدى دافوس وليد الفراج: مانشيني كشف الحقيقة المؤلمة ثلاثية تحسم الفوز لـ السنغال ضد غامبيا
تضررت نحو 209 ناقلات (ما يعادل 4% من أسطول شحن النفط العامل، من التصعيد الجاري في أزمة البحر أحمر، مع استثناء ناقلات النفط التابعة لروسيا وإيران، أو تلك المتجهة إلى اليمن.
كانت الناقلات من طراز “سويز ماكس” (Suezmax) و”أفراماكس/ بعيدة المدى 2″ (Aframax/LR2) الأشد تضرراً بالأزمة، في ظل توقع تعرض أكثر من 5% منها للتوقف في مرحلة ما خلال رحلاتها، وفقاً لما نشرته “بلومبرغ” نقلاً عما كتبه أنوب سينغ، المدير العالمي لبحوث الشحن البحري لدى شركة “أويل بروكريدج” (Oil Brokerage) بمذكرة صدرت 14 يناير.
أضاف سينغ: “بدأنا نلاحظ إبطاء السفن الأقرب إلى نقطة العبور وتحويل مسار كل السفن الأبعد مسافة”، وأبطأت 30 ناقلة سرعتها أو توقفت أو حولت مسارها منذ شن الغارات الأمريكية والبريطانية.
وعلى الرغم من تقييد العبور عبر مضيق باب المندب قد يعطل السفن الموجودة في البحر الأحمر عن أداء عملها لأجل غير مسمى، إلا أن السفن قد تتكدس في قناة السويس أيضاً إذا ظلت نقطة الخروج الجنوبية مغلقة لفترة طويلة، وفق المذكرة.
وقد تتعرض صادرات روسيا من النفط والمنتجات البترولية، على وجه التحديد، إلى خطر غير مسبوق، بعدما أسفر تشديد العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبع عن تردد بعض الشركات المالكة للناقلات بشأن نقل النفط الروسي.
يُرجح أيضاً أن يؤدي توقف التدفقات التجارية إلى تجاوز سعر خام الأورال سقف السعر المحدد عند 60 دولاراً للبرميل بفارق كبير، ويسبب زيادة ملحوظة مجدداً في نشاط أسطول الظل.