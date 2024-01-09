أكثر من 5 ملايين ونصف مصلٍّ وزائر لـ المسجد النبوي في أسبوع

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استقبل المسجد النبوي، خلال الأسبوع الثالث، من شهر جمادى الآخرة، أكثر من 5 ملايين ونصف مصلٍّ وزائرً؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 563.041 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول– صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه- رضوان الله عليهما-، كما أدى 120.904 زائرين، وكذلك 99.400 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
وأفادت الهيئة بأن 13.262 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 129.944، زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 10.902، شخص من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2.961 مستفيدًا، كما قُدم 102.101، إهداء منوع للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11.189 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 82.729 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 45.379 زائرًا، كما قدمت أكثر من 126.000 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 134.429 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.