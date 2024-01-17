أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2

يشارك في مسارات التحدي الأربعة لفعالية هاكثون المسؤولية المجتمعية النسخة الثانية الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية وتنطلق فعالياته الأحد المقبل 9 رجب 1445ـ الموافق 21 يناير 2024 م بجامعة الفيصل بالرياض، أكثر من 60 مشاركاً ومشاركةً يمثلون أكثر من 10 جامعات سعودية.

هاكثون المسؤولية المجتمعية

وتعد النسخة الثانية من هاكثون المسؤولية المجتمعية حدثاً إلكترونياً تقنياً يجمع المبتكرين والتقنيين ونخبة من المطورين تحت سقف واحد لتطوير العمل التقني وتقديم حلول إبداعية في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.

ويهدف الهاكثون إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية 2030، بما يسهم في تأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال صياغة مفهوم وطني للمسؤولية المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية على جميع المستويات، إضافة لتجسير العلاقة بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي، وتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.

4 مسارات للتحدي

وتركز النسخة الثانية من هاكثون المسؤولية المجتمعية على 4 مسارات للتحدي هي: المجال الرياضي، المجال الاجتماعي، مجال الطاقة، والمجال التقني.

ويتنافس عليها نخبة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، من خلال عدد من المشاريع المتميزة، يشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة مكونة من أعضاء دكاترة ومهندسين، ومختصين والمشاركة مفتوحة لكل التخصصات والمجالات وتم تركيز على التخصصات التقنية والبرمجية، وتم تخصيص جوائز نقدية قيمة للفائزين والفائزات في المراكز الثلاثة.