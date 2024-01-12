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الكبيبة والمقشوش على رأسها

أكلات حائل الشعبية تمتع زوار فعاليات حاتمية

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٤ مساءً
أكلات حائل الشعبية تمتع زوار فعاليات حاتمية
المواطن - واس

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استقبلت فعاليات “حاتمية” التي تنظمها أمانة منطقة حائل على مدى ثلاثة أيام بمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن العديد من الزوار والسياح العشاقين ومحبي الأكلات الشعبية الشتوية التي تحتضنها الفعاليات.

الأكلات الشعبية تستهوي الزوار

واستمتع الزوار في تناول “الكبيبة الحائلية” وهي خليط طيب المذاق من لحم الضأن مع الأرز والبصل والليمون والفلفل الأحمر الحائلي، و قطع “المقشوش” الذي يتم تحضيره من أرغفة صغيرة من دقيق الحنطة، ثم تخبز في الأفران وبعد أن تنضج يُضاف إليها السمن البري والعسل أو السكر أو الدبس، وتقدم مع القهوة أو الشاي، ويكثر الإقبال عليها خصوصاً في موسم الشتاء والتي تشهده المنطقة خلال هذه الأيام.

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وتعد وجبة “المقشُوشْ” من الأطباق الشعبية التي تحصد انتشاراً كبيراً في عددٍ من مدن السعودية، ومن الأطباق الوطنية بعد إعلان هيئة فنون الطهي عن تسميتها الأطباق المناطقية لكل مناطق المملكة، ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق” التي أطلقتها الهيئة مطلع عام 2023م بإعلان تسمية “المقشوش” بالحلوى الوطنية، و “الكبيبة الحائلية” طبقاً مناطقياً لمنطقة حائل؛ بهدف المبادرة إلى الاحتفاء بثقافة فنون الطهي السعودي، والاستثمار في قيمتها الرمزية، وتوثيق وصفاتها المتنوعة، والمحافظة عليها بوصفها وجهاً من أوجه التراث الثقافي لمختلف مناطق المملكة.

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