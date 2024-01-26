ألفارو ميدران اتفاقي رسميًا

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإسباني ألفارو ميدران، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

الاتفاق يضم ألفارو ميدران

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو ظهر خلاله ألفارو ميدران؛ وأعلن انضمامه إلى الفريق، دون الكشف عن مدة العقد، وعلق قائلًا: “بإقدام وشموخ.. الذيب وصل”.

ويُعد ألفارو ميدران صاحب الـ29 عامًا، من الركائز الأساسية في صفوف التعاون، ولعب معه 17 مباراة دوري روشن السعودي هذا الموسم، ولم يُستبدل في أي لقاء، ونجح في تسجيل هدف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ونشأ ألفارو ميدران، في أكاديمية ريال مدريد، وتدرج في الفئات السنية المختلفة، ولكنه لم يحجز مكانه في الفريق الأول، وتنقل بين فرق خيتافي، فالنسيا ورايو فاييكانو، شيكاغو الأمريكي، ثم التعاون في شتاء 2022.

الاتفاق في دوري روشن

ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.