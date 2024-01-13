أمانة الشرقية تطرح 238 فرصة استثمارية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية طرح 238 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عبر نماذج استثمارية متنوعة يتطلب بعضها عروض فنية وخبرات تأهيلية، وذلك من أجل ضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها وقدرة المستثمرين على الإنجاز.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أنه تم حصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، والتي تعد قاعدة لقفزة استثمارية كبيرة بالشرقية.

وأضاف: “هذه الفرص تهدف إلى إشراك القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في إطلاق مجموعة من الاستثمارات النوعية والرائدة واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة لتحقيق مرتكزات الرؤية لاقتصاد مزدهر وبمجتمع حيوي في وطن طموح”.

فرص استثمارية بالشرقية

وزاد: “تأتي الفرص الاستثمارية بعد إطلاق سمو أمير المنطقة الشرقية بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية بإجمالي تكلفة 14 مليار ريال”.

وأوضح أن “هذه الفرص ستمثل نقلة نوعية للمنطقة، بما تشتمل عليه من أنشطة ومرافق وفرص وظيفية تسهم في الارتقاء بعناصر جودة الحياة فيها، كتطوير المخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية وفرص استثمارية تشتمل على أنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات وسكن العمال ومواقع استثمارية سياحية و تجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة”.

وختم المهندس الجبير: “على المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية والتي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية”.