Icon

أمانة الشرقية تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة Icon انقسام جماهير النصر بشأن محمد الشناوي Icon فابريزيو رومانو: فيرمينو لا يُخطط لمغادرة الأهلي Icon تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% بدون تحديد سقف رواتب Icon التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس آسيا 2023 Icon رينان لودي هلاليًا رسميًا Icon ثنائي النصر يستعد للرحيل Icon الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص في جازان Icon القبض على مواطن بجازان لترويجه 59 كيلوجرامًا من القات المخدر Icon هندرسون يُغادر معسكر الاتفاق ويتفق على فسخ التعاقد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
المشمولة بنظام التعاقد

أمانة الشرقية تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٦ مساءً
أمانة الشرقية تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للجنسين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بنظام التعاقد في الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي امتدادًا لتوجيهات معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بدعم إدارات أمانة المنطقة بالكوادر البشرية الشابة المؤهلة.

قد يهمّك أيضاً
الكيميائية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم

الكيميائية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم

لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر

لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر

موعد ورابط التقديم على الوظائف

ودعت الأمانة الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم الإلكتروني عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية www.eamana.gov.sa ، خلال الفترة من 21 /01/ 2024 إلى 26 /01/ 2024، مبينة أن المسميات والتخصصات المطروحة هي: مهندس مدني، ومهندس معماري، ومهندس حاسب آلي، وفني مساحة.

شروط التقديم على الوظائف

وأبانت أمانة الشرقية بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، لافتة النظر إلى أنه سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف، وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية