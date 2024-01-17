أمانة الشرقية تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للجنسين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بنظام التعاقد في الأمانة.
وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي امتدادًا لتوجيهات معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بدعم إدارات أمانة المنطقة بالكوادر البشرية الشابة المؤهلة.
ودعت الأمانة الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم الإلكتروني عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية www.eamana.gov.sa ، خلال الفترة من 21 /01/ 2024 إلى 26 /01/ 2024، مبينة أن المسميات والتخصصات المطروحة هي: مهندس مدني، ومهندس معماري، ومهندس حاسب آلي، وفني مساحة.
وأبانت أمانة الشرقية بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، لافتة النظر إلى أنه سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف، وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.