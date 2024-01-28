أمانة العاصمة المقدسة تُطلق حملة لإزالة الملصقات العشوائية تطبيق مايكروسوفت تيمز يعود للعمل بعد تعطل خدماته شركة تابعة لميار القابضة تبرم عقداً لشراء مشروع دواجن بـ 10.8 مليون ريال محلل الطقس القازنلي يحذر من القاتل الأسود.. يتسبب بحوادث السيارات ارتفاع أرباح شركة الدريس إلى 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع إيداع رواتب موظفي القطاع الحكومي شاملاً العلاوة السنوية أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 212.96 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة “معاً لتكن مكة أجمل”، لإزالة الملصقات الدعائية والإعلانية العشوائية والمخالفة من على واجهات المحال التجارية والمباني والممتلكات العامة، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز النظافة العامة، والحد من الظواهر السلبية التي تشوّه المنظر العام.
وكانت الأمانة نفذت مرحلتين سابقتين تمثلت الأولى في وضع ملصقات توعوية على السيارات التالفة والمهملة ، فيما شملت المرحلة الثانية توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات وإلقاء بقايا الطعام على الأرصفة بطرق عشوائية.
وأوضحت الأمانة أن المبادرة، تم تنفيذها في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة، داعية إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام ، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة .