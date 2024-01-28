شركة نستله تعلن عن 15 وظيفة شاغرة في 5 مدن أمانة القصيم تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في بريدة حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 75 تعيين شريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة إلى 100 ألف مستفيد بالظهران مشاهد مذهلة لجمال تضاريس جبة في حائل حساب المواطن يوضح أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة شروره الأعلى حرارة بـ 32 درجة وطريف الأدنى بـ 2 مئوية مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية يختتم فعاليات النسخة الثالثة
طرحت أمانة منطقة القصيم فرصاً استثمارية نوعية في مواقع مميزة أمام المستثمرين والقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، في مختلف المجالات، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم للإسهام في تنمية مدينة بريدة.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، والرياضية والسكنية والمكتبية، وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى النهوض بمدينة بريدة، وتمكين القطاع الخاص في تطويرها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مضيفة أن الفرص الجديدة تخدم السكان في مختلف أحياء المدينة وتتوزع بعددٍ من اتجاهات منها.
ودعت الأمانة القطاع الخاص والمستثمرين إلى زيارة بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” الإلكترونية، والاطلاع على الفرص ومزاياها الاقتصادية ومواقعها الجغرافية، من خلال تسجيل الدخول على الرابط : (اضغط هنا).