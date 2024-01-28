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أمانة القصيم تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في بريدة

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
أمانة القصيم تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في بريدة
المواطن - فريق التحرير

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طرحت أمانة منطقة القصيم فرصاً استثمارية نوعية في مواقع مميزة أمام المستثمرين والقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، في مختلف المجالات، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم للإسهام في تنمية مدينة بريدة.

مجموعة من الفرص الاستثمارية

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، والرياضية والسكنية والمكتبية، وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى النهوض بمدينة بريدة، وتمكين القطاع الخاص في تطويرها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مضيفة أن الفرص الجديدة تخدم السكان في مختلف أحياء المدينة وتتوزع بعددٍ من اتجاهات منها.

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ودعت الأمانة القطاع الخاص والمستثمرين إلى زيارة بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” الإلكترونية، والاطلاع على الفرص ومزاياها الاقتصادية ومواقعها الجغرافية، من خلال تسجيل الدخول على الرابط : (اضغط هنا).

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