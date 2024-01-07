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إغلاق الموقع فورًا واتخاذ اللازم حيال المخالفين

أمانة جدة تضبط مسلخًا عشوائيًّا داخل حوش لأحد المطاعم الشهيرة

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٨ مساءً
أمانة جدة تضبط مسلخًا عشوائيًّا داخل حوش لأحد المطاعم الشهيرة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت أمانة محافظة جدة، مسلخًا للذبح العشوائي، في أحد الأحواش بنطاق “أبرق الرغامة” يتبع لأحد المطاعم “الشهيرة” في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية.

جولات رقابية

وأوضحت الأمانة أنه ضمن الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية تمكنت الفرق الرقابية من ضبط مسلخ يمارس عملية الذبح العشوائي في بيئة غير صحية وغير آمنة؛ داخل “حوش شعبي” يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة.

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إغلاق الموقع

وأضافت الأمانة أنه جرى إغلاق الموقع فورًا، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940

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