أمانة عسير تطرح 16 فرصة استثمارية في سراة عبيدة

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية سراة عبيدة 16 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من المحافظة وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

16 فرصة استثمارية

وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، مبينة أن تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.