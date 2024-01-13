أمانة نجران تطرح 19 فرصة استثمارية في مركز الوديعة

طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية الوديعة 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

فرص استثمارية في نجران

وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية، وزراعية وحيوانية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.