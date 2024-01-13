القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بتبوك تشافي: نريد تكرار انتصار الموسم الماضي أمانة نجران تطرح 19 فرصة استثمارية في مركز الوديعة ياسين بونو في منافسة قوية لحصد جائزة أفضل حارس أنشيلوتي: السوبر الإسباني بطولة مهمة وتشافي لا يملك خبرتي خالد الفيصل في أحسن حال وهذه قصته مع المسكنات “ذا بيست” فرصة ميسي لفض شراكته مع رونالدو انقلاب مركبة مها الحملي في رالي داكار ونقلها لمستشفى الرياض ضبط 18538 مخالفاً بينهم 6 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف سعوديون يفاجئون زميلهم المصري بحضور زفافه في الدقهلية
طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية الوديعة 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية، وزراعية وحيوانية.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.