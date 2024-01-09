أمر يُزعج سالم الدوسري بعد الطرد بـ مباراة السعودية وفلسطين

تعرض اللاعب سالم الدوسري للطرد في مباراة السعودية وفلسطين، التي أُقيمت اليوم في إطار لقاء ودي للأخضر قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا.

ويُعد الطرد في مباراة اليوم هو الأول لسالم الدوسري في تاريخه مع المنتخب السعودي خلال 66 لقاء سواء كانت مباريات رسمية أو ودية.

وسبق للدوسري نيل 10 بطاقات صفراء وإحراز 20 هدفًا دوليًّا مع الأخضر.

مباراة السعودية وفلسطين

وفي مباراة السعودية ضد فلسطين، أجرى المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني 7 تغييرات، كما تعرض اللاعب سالم الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ 52.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، علمًا بأن المنتخب السعودي كان قد فاز في وديته الأولى أمام المنتخب اللبناني.

وقبل مباراة السعودية وفلسطين، كشف فيصل الغامدي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي، أن الأخضر سيقاتل للفوز بلقب كأس أمم آسيا 2023 في قطر لإسعاد الجماهير السعودية.

وتحدث الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد”: “لدينا هدف حاليًّا هو استغلال المباريات الودية ولا ننظر إلى النتيجة، خضنا مباراة لبنان وتعلمنا منها”.

وأضاف الغامدي: “بإذن الله سنُفرح الشارع الرياضي السعودي ونُحقق آسيا، ونعمل على تطوير لياقتنا البدنية والفنية”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب هونج كونج وديًّا مساء غدٍ في آخر لقاء ودي للأخضر قبل انطلاق كأس أمم آسيا الجمعة المقبلة.

وسبق للأخضر الفوز بلقب كأس أمم آسيا في 3 مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.