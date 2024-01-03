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أمطار جازان تسيل الأودية والدفاع المدني يحذر

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
أمطار جازان تسيل الأودية والدفاع المدني يحذر
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جيزان، و محافظات فرسان، وبيش، والدرب، وأبو عريش، أحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

 

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وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الدفاع المدني يحذر أهالي جازان

بدوره دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة جازان.

 

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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