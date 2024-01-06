أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.
وقال المركز: “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.
وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر هي “شمالية إلى شمالية غربية” بسرعة 15-30 كم/ساعة، على الجزء الشمالي والأوسط.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحري “جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي”.
أما بالنسبة لارتفاع الموج، فإنها تتراوح بين نصف المتر إلى متر، ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد.
وختم: “حالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين”.