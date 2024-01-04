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أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٧ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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