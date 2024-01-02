أمطار على الباحة من الغد حتى الجمعة التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق بالعمل تركي آل الشيخ: هذه قصتي من بيت جدي إلى الديوان الملكي وصول طائرة المساعدات السعودية الـ35 إلي مطار العريش تركي آل الشيخ : محاربة الفساد في السعودية نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد متحدث نادي الصقور: جوائز كأس العلا الأكبر في تاريخ المسابقات تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى.
وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر إلى يوم الجمعة المقبل.
من جهتها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم, من هطول أمطار رعدية غزيرة وتساقط للبرد، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.