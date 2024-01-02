أمطار على الباحة من الغد حتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى.

وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر إلى يوم الجمعة المقبل.

من جهتها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

أمطار حائل اليوم

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم, من هطول أمطار رعدية ‏غزيرة ‏وتساقط للبرد، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق ‏السريعة، ‏تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.‏

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.