أمطار غزيرة وبرد وصواعق شمال حلي بالقنفذة

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على مركز حلي بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.
وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وتساقط البرد، على مركز حليّ بالقنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
امطار وصواعق شمال حلى pic.twitter.com/LsKjSQyUWC
— طقس الجزيرة⛈️🌨️ (@morad140152) January 20, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.