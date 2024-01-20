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أمطار غزيرة وبرد وصواعق شمال حلي بالقنفذة

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٣ مساءً
أمطار غزيرة وبرد وصواعق شمال حلي بالقنفذة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على مركز حلي بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة وبرد

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وتساقط البرد، على مركز حليّ بالقنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 

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