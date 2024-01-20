أمطار غزيرة وسيول جنوب المخواة مانشيني: منتخبات آسيا قوية ونسعى للفوز غدًا مانشيني: سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين ضبط 17999 مخالفًا بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف لقطات مذهلة من الأجواء لربيع وادي الرمة غرب القصيم العثور على الطفلة بيان مفقودة وادي السهل بـ القصيم مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول، صباح اليوم السبت، على أحياء نمرة جنوب المخواة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
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امطار غزيرة وسيول على نمرة جنوب المخواة الان
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— عبدالعزيز الثبيتي (@1984_asd) January 20, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.