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أمطار وتساقط البرد على الزلفي

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٣ مساءً
أمطار وتساقط البرد على الزلفي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير، وتساقط حبات البرد على الزلفي بمنطقة الرياض، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على الزلفي مصحوبة بتساقط حبات البرد، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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