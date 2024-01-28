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انخفاض في درجات الحرارة

أمطار وتساقط الثلوج على 3 مناطق

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
أمطار وتساقط الثلوج على 3 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر إلأنخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).

حركة الرياح السطحية

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط و الجنوبي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الشمالي.

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