أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تتحول غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.