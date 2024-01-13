Icon

شرطة تبوك تقبض على 8 أشخاص تشاجروا في محطة وقود Icon نفاد تذاكر مباراة السعودية وعمان Icon حريق يلتهم منزلاً بالمدينة المنورة وإخلاء 6 أشخاص Icon حظر دفع الإيجار للعقود السكنية وجهاً لوجه الاثنين.. وحقيقة فرض رسوم Icon %360 زيادة في المساحات الخضراء بالمدينة المنورة خلال 5 أشهر Icon سعر الذهب اليوم السبت في السعودية: عيار 21 يسجل 216 ريالاً Icon أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق Icon 3 متخصصين يقدمون نظرة تحليلية لعروض مهرجان أندية الهواة المسرحي Icon قدوم أنخيل كوريا يُعجل برحيل بنزيما Icon سر احتفال معظم السعوديين بيوم مولدهم 1 رجب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تتحول غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام

عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام

هل يكون مانشيني ثالث أجنبي يقود المنتخب السعودي لـ اللقب الـ4 في كأس آسيا ؟

هل يكون مانشيني ثالث أجنبي يقود المنتخب السعودي لـ اللقب الـ4 في...

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم