الكيميائية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم لقطات لهطول أمطار الخير على حفر الباطن وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا ثوران بركان جزيرة سوانوز جنوب غرب اليابان أمطار ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق إقبال على شراء الفقع بطريف والكيلو بـ 250 ريالًا الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار زوار وندر جاردن يستمتعون بالعروض المتجولة سلاسل الفنادق العالمية تختار السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة.