أمطار ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة.