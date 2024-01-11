أمطار وصواعق على المهد ووادي الفرع وينبع وبدر

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفه على محافظتيّ المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياح نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ عند الواحدة ظهراً – بمشيئة الله تعالى – وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية و ارتفاع في الأمواج وصواعق رعدية، على الرايس وينبع وبدر .