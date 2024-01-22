Icon

أمطار وضباب ورياح نشطة على 6 مناطق Icon القصبي لخريجي الأكاديمية السعودية اللوجستية: التميز والنجاح لا يأتي بالحظ Icon دراسة جديدة تفجر مفاجأة حول نتائج البحث بجوجل Icon لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدمًا أمام المئات من موظفيه Icon إغلاق طريق القدية باتجاه العاصمة الرياض كاملًا اليوم Icon رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب Icon طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة للإسكان Icon فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني Icon القبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي بالمهد Icon مانشيني: راضٍ عن الأداء وحققنًا فوزًا مستحقًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار وضباب ورياح نشطة على 6 مناطق

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٧ صباحاً
أمطار وضباب ورياح نشطة على 6 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية(رفحاء) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين ونصف على باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج على باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يطلق برنامجاً لتدريب طواقم الضيافة والخدمات الأرضية لرعاية المسافرين ذوي اضطراب طيف التوحد

طيران ناس يطلق برنامجاً لتدريب طواقم الضيافة والخدمات الأرضية لرعاية المسافرين ذوي...

جامعة الملك سعود تبتعث أكثر من 1126 طالبًا خلال 2022-2023م

جامعة الملك سعود تبتعث أكثر من 1126 طالبًا خلال 2022-2023م

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة
السعودية اليوم

لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس
الرياضة

الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس

الرياضة
منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوركينا فاسو
الرياضة

منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوركينا...

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

وظائف
هندرسون يُغادر معسكر الاتفاق ويتفق على فسخ التعاقد
الرياضة

هندرسون يُغادر معسكر الاتفاق ويتفق على فسخ...

الرياضة
جماهير الهلال ترفض التعاقد مع نجم مارسيليا
الرياضة

جماهير الهلال ترفض التعاقد مع نجم مارسيليا

الرياضة
أمطار جازان تسيل الأودية والدفاع المدني يحذر
آخر الاخبار

أمطار جازان تسيل الأودية والدفاع المدني يحذر

آخر الاخبار
12.3 مليار ريال حصيلة 191.7 مليون عملية لنقاط البيع في أسبوع
السوق

12.3 مليار ريال حصيلة 191.7 مليون عملية...

السوق