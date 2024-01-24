أمور يجب ألا تفعلها قبل النوم

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يعتبر طب النوم أحد التخصصات المهمة التي تحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم بسبب اضطرابات النوم أو غيرها من المشاكل.
واتفقت الأبحاث العلمية على أهمية النوم الجيد لما له من تأثير إيجابي على صحة الإنسان بشكل عام ويمكن اتباع طريقة جديدة تتلخص فيما يلي:
ويرى العلماء أن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات هو الوقت الأمثل الموصى به لأجسامنا لهضم الطعام، كما أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل خاصة إذا كانت الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات يحفز الجهاز الهضمي ويمنع إطلاق الميلاتونين، والذي يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على النوم في ساعة مناسبة.