أمور يجب ألا تفعلها قبل النوم

يعتبر طب النوم أحد التخصصات المهمة التي تحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم بسبب اضطرابات النوم أو غيرها من المشاكل.

النوم الجيد

واتفقت الأبحاث العلمية على أهمية النوم الجيد لما له من تأثير إيجابي على صحة الإنسان بشكل عام ويمكن اتباع طريقة جديدة تتلخص فيما يلي:

قبل الخلود للنوم بثلاث ساعات، ليس من المفترض أن تتناول الطعام أو تشرب المنبهات، بينما يسمح بالماء أو شاي الأعشاب غير المحفز خلال هذا الوقت.

قبل دخولك السرير بساعتين، يكون ذلك هو الوقت الذي تتوقف فيه عن القيام بأي عمل أو تمرين شاق.

وقبل ساعة من الذهاب إلى السرير، تتوقف عن استخدام الشاشات بما فيها هاتفك المحمول وتقوم أيضا بتعتيم الأضواء في الغرفة.

فوائد عديدة

ويرى العلماء أن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات هو الوقت الأمثل الموصى به لأجسامنا لهضم الطعام، كما أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل خاصة إذا كانت الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات يحفز الجهاز الهضمي ويمنع إطلاق الميلاتونين، والذي يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على النوم في ساعة مناسبة.