أمير الباحة يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، مدير الجوازات بالمنطقة عبدالعزيز بن محمد السيف رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سموه اللواء السيف متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.
وقدم السيف الشكر للقيادة الرشيدة على الثقة الغالية، ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الباحة على الدعم والتوجيه، سائلاً الله تعالى التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
سمو أمير منطقة #الباحة
يقلد مدير الجوازات بالمنطقة عبدالعزيز بن محمد السيف رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سموه اللواء السيف متمنياً له التوفيق في مهام عمله. pic.twitter.com/K17kTOkv96
— إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) January 3, 2024