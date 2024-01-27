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في حفل السباق الـ 96 من موسم سباقات الرياض

أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٨ مساءً
أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين في حفل السباق الـ 96 من موسم سباقات الرياض.

ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

وكان في استقبال سموه لدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

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كأس خادم الحرمين الشريفين

وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض للمنصة الملكية، عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط السابع على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج محلي الفئة الأولى على مسافة 1800م، والبالغة جائزته (مليون ونصف) ريال، وتمكن الجواد “ابن طولون” للمالك عبدالرحمن عبدالله المخضوب من تحقيق المركز الأول.

كأس خادم الحرمين الشريفين

تلا ذلك انطلاق الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين المصنف دولياً على مسافة 1800م وعقب نهاية الشوط سلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط مالك الجواد أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتسلمه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، نظير فوز الجواد باور ان نمبرز، بالشوط البالغة جائزته (مليون ونصف) ريال.

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