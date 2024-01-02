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حفل استقبال بحضور أعيان وأهالي المنطقة

أمير الشرقية خلال استقبال نائبه سعود بن بندر: المهمة كبيرة وأنت أهل لها

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٣ مساءً
أمير الشرقية خلال استقبال نائبه سعود بن بندر: المهمة كبيرة وأنت أهل لها
المواطن - فريق التحرير

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أقام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” بديوان الإمارة مساء أمس الاثنين حفل استقبال لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية وجمع من المواطنين.

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ورحب سمو أمير المنطقة الشرقية، بسمو الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز وسأل الله له العون والتوفيق والسداد.

تطلعات ولاة الأمر

وقال سموه: “أعرف عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الكثير من الصفات التي ستجعله بإذن الله مساهمًا في تطور المنطقة الشرقية، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وسيكون بإذن الله قريبًا من الجميع، ومساهمًا في دفع عجلة التنمية في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا”.

وأضاف سموه: “المهمة التي سيقوم بها الأمير سعود بن بندر كبيرة، لكنه سيكون بمشيئة الله أهلًا لها، فهو ابن لرجل عظيم ومدرسة من مدارس العلم والأخلاق، ويمتلك خبرة إدارية وعملية لسنوات قضاها في وزارة الداخلية، وستكون ركيزة أساسية تعينه على أداء عمله في هذه المنطقة التي حباها الله بالكثير”.

الخير يتوالى على بلادنا

وقال سموه: “نرى ولله الحمد الخير يتوالى على بلادنا، والتطور والتقدم يسير بخطى متسارعة، فقد أصبحت بلادنا محط أنظار العالم ونجحت في أن تكون منطقة جاذبة للملتقيات والمؤتمرات والمناشط العالمية، مع تنمية متوازنة، يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين، الموفق والمسدد، صاحب الهمة العالية، فقيادتتا الرشيدة تهتم بكل مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية التي تمثل أهمية استراتيجية للوطن، وأخذت أهميتها من موقعها المهم وثرواتها واقتصادها النشط إضافة إلى رجالها الذين عملوا واجتهدوا وجاهدوا مع المؤسس منذ بداية رحلة التأسيس”.

وأضاف سموه: “نثمن الجهود التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ونتمنى له التوفيق والسداد ونقول له كفيت ووفيت، والشكر موصول لك من قدم خدمات للمنطقة سواء من الأمراء الذين تعاقبوا عليها أو المسئولين أو قيادات العمل الحكومي والخاص، نحن جميعًا نقدر لهم هذه الجهود التي ساهمت في تطوير ونماء المنطقة”.

من جانبه رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته، مثمنًا للجميع حضورهم ومشاعرهم الطيبة سائلًا الله التوفيق والمساهمة في تحقيق خدمة المنطقة وتحقيق تطلعات القيادة ” حفظها الله “.

      

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