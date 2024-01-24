السعودية أمام مجلس الأمن: أولويتنا رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية عقارب ساعة يوم القيامة تحركت لتصبح عند 90 ثانية ارتفاع الأمواج ورياح بسرعة 49 كم/ساعة على جدة ورابغ ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه عيونها كم مبلغ حساب المواطن لشخص مستقل راتبه 5 آلاف ريال؟ صحن برياني يمنع شخصًا من الانتحار
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير حال غيابه عن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن المادة الثانية للأمر الأميري تنص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.
وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح والتي ضمت 13 وزيراً.