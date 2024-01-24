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أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه
المواطن - فريق التحرير

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أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير حال غيابه عن البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن المادة الثانية للأمر الأميري تنص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

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وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح والتي ضمت 13 وزيراً.

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