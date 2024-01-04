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أمير الكويت يعين محمد السالم الصباح رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢١ مساءً
أمير الكويت يعين محمد السالم الصباح رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميرياً بتعيين محمد صباح السالم الصباح رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى يعين الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

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مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

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