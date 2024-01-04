وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م أمير الكويت يعين محمد السالم الصباح رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة شركة جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال بالرياض خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميرياً بتعيين محمد صباح السالم الصباح رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.
وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى يعين الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.