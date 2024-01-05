أمير سعيود الأكثر مراوغة في دوري روشن

يُقدم النجم الجزائري أمير سعيود، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد هذا الموسم.

تألق أمير سعيود

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن أكثر اللاعبين قيامًا بالمراوغات الناجحة في دوري روشن السعودي الموسم، ويتصدر أمير سعيود القائمة برصيد 62 مراوغة.

وجاء في المركز الثاني خلف أمير سعيود، نجم الأهلي، الفرنسي آلان سانت ماكسيمان برصيد 55 مراوغة ناجحة، بالتساوي مع نجم الهلال، سالم الدوسري، ونجم الفيحاء، الزامبي فاشيون ساكالا.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.