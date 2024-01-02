Icon

خالد الفيصل يجري عملية جراحية ناجحة ودعوات بدوام الصحة والعافية Icon لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد على رفحاء Icon الاتفاق يُعين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا Icon الفريق اليحيى يتحدث عن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن Icon السعودية تحول الجزء الأخير لمنحة دعم الموازنة الأردنية بقيمة 38.6 مليون دولار Icon أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي Icon الهلال ينفرد بـ4 أرقام مميزة في دوري روشن Icon سبب كل الكوارث!.. رد مفصل من تركي آل الشيخ على اتهامات جماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي Icon سانشيز يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon وظائف شاغرة في هيئة الصحة العامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أقام حفلًا ترحيبيًا بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة

أمير عسير خلال استقبال نائبه: لنقف على قلب رجل واحد مع كل محتاج

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٢ مساءً
أمير عسير خلال استقبال نائبه: لنقف على قلب رجل واحد مع كل محتاج
المواطن - حسن عسيري - أبها

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مطار أبها الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، الذي وصل إلى المنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير.

وحضر استقبال سمو نائب أمير منطقة عسير لدى وصوله، عدد من قيادات القطاعات العسكرية والمدنية.

قد يهمّك أيضاً
البريد السعودي يصدر طابعًا تذكاريًا بعنوان مسارات تربطنا بالمستقبل

البريد السعودي يصدر طابعًا تذكاريًا بعنوان مسارات تربطنا بالمستقبل

بالفيديو.. الثلوج تكسو جبال اللوز بحلة بيضاء

بالفيديو.. الثلوج تكسو جبال اللوز بحلة بيضاء

حفل استقبال في أبها

وأقام الأمير تركي بن طلال، حفل استقبال ترحيباً بسمو نائبه في صالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية بأبها بحضور قيادات ومشايخ المنطقة وأعيانها.

وقال أمير منطقة عسير في كلمته الترحيبية خلال الحفل: “باسمي وباسم أهالي منطقة عسير، نرحب بك أيها الأخ الذي نلت ثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتكون الأخ ذا العزم الأكيد، والرأي السديد، لنقف على قلب رجل واحد مع كل محتاج، ومع كل صاحب حق، ونقف يدًا واحدة أمام كل ظالم، وكل معتد، وكل معرقل لنهضة هذه البلاد”.

استراتيجية القمم والشيم

وأضاف سموه “ستكون في نفسي محل النفس، كما كان آباؤنا وأجدادنا في مراحل توحيد هذه البلاد منذ 300 عام، وسنعمل معًا على تحقيق ما أُمرنا به في استراتيجية “القمم والشيم “، وأقول لك أيها الأخ العضيد إن أهالي منطقة عسير، من كل خير قريبون، ومع كل رأي سديدون، وسيعملون معك كما عملوا معي ومع أمراء المنطقة السابقين، وسيكونون معك العين الفاحصة والقلب المخلص وسترى منهم ما يسرك بإذن الله تعالى”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية
السوق

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد...

السوق
السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل
العالم

السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين...

العالم
معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في...

السعودية اليوم
الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري
الرياضة

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

الرياضة
وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”
مشاهير

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي...

مشاهير
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار
تكنولوجيا

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه