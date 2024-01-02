أمير عسير خلال استقبال نائبه: لنقف على قلب رجل واحد مع كل محتاج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مطار أبها الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، الذي وصل إلى المنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير.

وحضر استقبال سمو نائب أمير منطقة عسير لدى وصوله، عدد من قيادات القطاعات العسكرية والمدنية.

حفل استقبال في أبها

وأقام الأمير تركي بن طلال، حفل استقبال ترحيباً بسمو نائبه في صالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية بأبها بحضور قيادات ومشايخ المنطقة وأعيانها.

وقال أمير منطقة عسير في كلمته الترحيبية خلال الحفل: “باسمي وباسم أهالي منطقة عسير، نرحب بك أيها الأخ الذي نلت ثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتكون الأخ ذا العزم الأكيد، والرأي السديد، لنقف على قلب رجل واحد مع كل محتاج، ومع كل صاحب حق، ونقف يدًا واحدة أمام كل ظالم، وكل معتد، وكل معرقل لنهضة هذه البلاد”.

استراتيجية القمم والشيم

وأضاف سموه “ستكون في نفسي محل النفس، كما كان آباؤنا وأجدادنا في مراحل توحيد هذه البلاد منذ 300 عام، وسنعمل معًا على تحقيق ما أُمرنا به في استراتيجية “القمم والشيم “، وأقول لك أيها الأخ العضيد إن أهالي منطقة عسير، من كل خير قريبون، ومع كل رأي سديدون، وسيعملون معك كما عملوا معي ومع أمراء المنطقة السابقين، وسيكونون معك العين الفاحصة والقلب المخلص وسترى منهم ما يسرك بإذن الله تعالى”.