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أنشيلوتي: السوبر الإسباني بطولة مهمة وتشافي لا يملك خبرتي

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٥ مساءً
أنشيلوتي: السوبر الإسباني بطولة مهمة وتشافي لا يملك خبرتي
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على جاهزية فريقه لمواجهة برشلونة، مساء يوم غد الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

أنشيلوتي يتمنى الفوز باللقب

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحافي لمواجهة ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم السبت: “يوجد هدوء كبير في الفريق. نحن أمام أولى البطولات هذا العام، مباراة يرغب الجميع في رؤيتها”.

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أنشيلوتي
أنشيلوتي في المؤتمر – المصدر @mosgovsa

وبشأن موقف كارفاخال والحارس المباراة، قال: “إنه بخير، كان يحتاج فقط إلى يوم إضافي من الراحة، وسيشارك من دون مشكلة، ولقد قررت الحارس الذي سيشارك، ولكنني لن أفصح عن اسمه، أشكركم على قلقكم بشأن المرمى، ولكن لا تقلقوا”.

وأضاف: “لقد قمنا بالتعاقد مع كيبا وكان أساسيًا، وتسببت الإصابة في توقفه عن اللعب، والبديل لونين كان يستحق الاستمرار في اللعب. أشعر أنه منذ ذلك الحين لا يمكنني أن أقول من هو الأساسي، المهم أن يفهم الاثنان ذلك. ولقد فهموا ذلك”.

ريال مدريد في السوبر الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

تشافي لا يمتلك الخبرات

وعن مدرب برشلونة، تشافي، قال أنشيلوتي: “يقوم بعمله مثلما أقوم به، ليس لديه الخبرة التي أمتلكها، لأنه صغير جدا في السن، لكن مسيرته جيدة للغاية، ويساعده أنه كان واحدا من أفضل لاعبي وسط في العالم. الفكرة حول كيف يرى هو كرة القدم”.

واستكمل أنشيلوتي: “كأس السوبر هي منافسة ستنتهي غدًا، إنها بطولة مهمة لصورة النادي. قد يكون ريال مدريد قليلا هو الأفضل، ولكن كل شيء متساوي، ريال مدريد لا يلعب من أجل الانتقام. سنخرج بكامل طاقتنا بسبب تطلعات هذا النادي. نحن نحترم الخصم الذي فاز علينا العام الماضي، ولكن الجوع دائما هو نفسه”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @mosgovsa

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