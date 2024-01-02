Icon

خالد الفيصل يجري عملية جراحية ناجحة ودعوات بدوام الصحة والعافية Icon لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد على رفحاء Icon الاتفاق يُعين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا Icon الفريق اليحيى يتحدث عن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن Icon السعودية تحول الجزء الأخير لمنحة دعم الموازنة الأردنية بقيمة 38.6 مليون دولار Icon أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي Icon الهلال ينفرد بـ4 أرقام مميزة في دوري روشن Icon سبب كل الكوارث!.. رد مفصل من تركي آل الشيخ على اتهامات جماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي Icon سانشيز يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon وظائف شاغرة في هيئة الصحة العامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رافضًا التعليق على صفقة مبابي

أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٠ مساءً
أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إمكانية تعاقد ريال مدريد مع أي صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، رافضًا في الوقت ذاته التعليق على ضم نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

أنشيلوتي يتهرب من سؤال بشأن مبابي

وسئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال مايوركا، هل سينضم مبابي إلى ريال مدريد في العام الحالي؟ ورد قائلًا: “لا تعليق، يجب أن تعلم أننا لا نتحدث عن ذلك”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في التأهيل والإحلال

وظائف شاغرة للجنسين في التأهيل والإحلال

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ حاليًا، ويرتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى المرينغي، وأكدت تقارير أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز؛ سيتواصل معه هذا الأسبوع.

كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
مبابي – المصدر @FrenchTeam

ريال مدريد لن يضم صفقات

وتابع: “حاليًا لا نفكر في التعاقد مع قلب دفاع آخر.. إننا نفتقد اثنين من لاعبي الدفاع المهمين للغاية، لكن لدينا اثنان آخران نثق فيهما كثيرًا، روديجر وناتشو، كما يمكن لتشواميني وكارفاخال تقديم أداء جيد في حالات الطوارئ”.

وبسؤاله عن إمكانية تغيير قرار عدم دخول ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، علق المدرب الإيطالي أنشيلوتي، قائلًا: “أكرر.. نعم، لن نوقع مع أحد في يناير”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية
السوق

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد...

السوق
السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل
العالم

السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين...

العالم
معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في...

السعودية اليوم
الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري
الرياضة

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

الرياضة
وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”
مشاهير

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي...

مشاهير
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار
تكنولوجيا

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه