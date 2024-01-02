أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي

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حسم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إمكانية تعاقد ريال مدريد مع أي صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، رافضًا في الوقت ذاته التعليق على ضم نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.
وسئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال مايوركا، هل سينضم مبابي إلى ريال مدريد في العام الحالي؟ ورد قائلًا: “لا تعليق، يجب أن تعلم أننا لا نتحدث عن ذلك”.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ حاليًا، ويرتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى المرينغي، وأكدت تقارير أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز؛ سيتواصل معه هذا الأسبوع.
وتابع: “حاليًا لا نفكر في التعاقد مع قلب دفاع آخر.. إننا نفتقد اثنين من لاعبي الدفاع المهمين للغاية، لكن لدينا اثنان آخران نثق فيهما كثيرًا، روديجر وناتشو، كما يمكن لتشواميني وكارفاخال تقديم أداء جيد في حالات الطوارئ”.
وبسؤاله عن إمكانية تغيير قرار عدم دخول ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، علق المدرب الإيطالي أنشيلوتي، قائلًا: “أكرر.. نعم، لن نوقع مع أحد في يناير”.