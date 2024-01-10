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خلال مواجهة اليوم بكأس السوبر

أنشيلوتي وسيميوني يبحثان عن الفوز الـ9

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١٧ مساءً
أنشيلوتي وسيميوني يبحثان عن الفوز الـ9
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المديران الفنيان كارلو أنشيلوتي ودييغو سيميوني، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، وفض الشراكة في عدد الانتصارات بالمواجهات المباشرة.

ديربي مدريد بكأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يُقام ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

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الريال وأتلتيكو بكأس السوبر الإسباني
موعد المباراة – المصدر @realmadriden

أنشيلوتي وسيميوني يسعيان للفوز

وتُعد مباراة اليوم، هي المواجهة رقم 22 لأنشيلوتي وسيميوني خلال الفترة من 2013 وحتى 2013، ودائمًا ما تتسم مواجهاتهما بالقوة والندية، حيث تمكن كل منهما من الفوز 8 مرات، وتعادل في 5 لقاءات.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @mosgovsa

ولعب أنشيلوتي وسيميوني 19 مباراة في ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، وتواجها مرتين، خلال فترة تدريب المدير الفني الإيطالي، لفريق بارين ميونيخ في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2016\ 2017.

وسيلتقي المديران الفنيان، في 3 ديربيات خلال أقل من شهر، الأول؛ اليوم في كأس السوبر الإسباني، ويوم 18 يناير الجاري، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، و4 فبراير المقبل، في إياب الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد
لاعبو أتلتيكو – المصدر @mosgovsa

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