أنشيلوتي يضم القوة الضاربة لقائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو

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كشف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو، يوم غد الخميس عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “واندا متروبوليتانو”.
ويسعى أنشيلوتي لمواصلة تألق الريال خلال الفترة الماضية، لتحقيق الفوز في الديربي والتأهل إلى الدور التالي من كأس ملك إسبانيا، فيما يسعى أتلتيكو مدريد لرد اعتباره بعد الخسارة أمام المرينغي في كأس السوبر.
واستدعى أنشيلوتي، القوة الضاربة لريال مدريد، رغم حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون، بعد السفر للسعودية؛ وخوض مواجهتين؛ حيث فاز على أتلتيكو بنتيجة 5\3، وبرشلونة بنتيجة 4\1، ليتوج بكأس السوبر الإسباني.
وجاءت قائمة الريال كالتالي؛ لونين، كيبا، دييجو بينيرو، داني كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، روديجر، ميندي، توبياس، جود بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن، فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو وإبراهيم دياز.