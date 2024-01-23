Icon

الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني Icon أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي Icon أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال Icon يوم مروع.. مقتل 21 عسكرياً إسرائيلياً من قوات الاحتياط في غزة Icon المخالفات المرورية على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة Icon الطقس البارد عدو المركبات.. كيف تعتني بالسيارة في فصل الشتاء Icon التأمينات : استئناف صرف دعم ساند في 4 خطوات Icon الوطنية للإسكان تتيح حجز الوحدات دون اشتراط الدعم السكني Icon طريقة الاستعلام عن الدعم السكني Icon الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار وضباب على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في بطولة العالم سباق الدرعية 2024 E-PRIX

أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تتجه أنظار عشاق سباق السيارات الفورمولا إي، نحو المملكة العربية السعودية، التي تحتضن مجموعة من السباقات العالمية ومن بينها الفورمولا إي ورالي داكار، والذي يعد جزءًا من رؤية الدولة للمستقبل وفقًا لرؤية 2030.

انطلاق الفورمولا إي 2024

وينتظر عشاق عالم رياضة السيارات المحطة التالية في أجندة سباقات الفورمولا إي 2024، لمشاهدت سباقات السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحسب موقع racingnews.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يُهاجم الفيفا: جوائز البالون دور والأفضل تفقد مصداقيتها

كريستيانو رونالدو يُهاجم الفيفا: جوائز البالون دور والأفضل تفقد مصداقيتها

لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة

لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة

وأعلنت شركة الدرعية عن شراكتها في بطولة سباق الدرعية “2024 E-PRIX” فورمولا-إي، والذي سينطلق في الدرعية التاريخية يومي 26- 27 من شهر يناير الجاري. ضمن جولات المحطة الثانية والثالثة من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”. حيث تأتي هذه البطولة إلى المملكة العربية السعودية للمرة السادسة على التوالي، من خلال تنظيمها من شركة “سي بي إكس” وبالتعاون مع شركة الدرعية.

نخبة سائقي فورمولا إي

إذ يترقب آلاف الجماهير فرصة لمشاهدة 22 سائق من نخبة سائقي فورمولا إي، ضمن منافسات قوية تجمع بين السرعة والمهارة لقيادة سيارات فورمولا الكهربائية، في سباقين ليليين في أرجاء منطقة الدرعية التاريخية وبجوار حي الطريف التاريخي المسجل في موقع التراث العالمي لليونسكو.

ومن بين المتسابقين في الرياض سيكون نيك دي فريس- الفائز السابق بسباق E-Prix، وهو خبر جيد لكارلو بوتاجي، اللبناني الكندي المولد والمواطن البحريني الذي كان له دور فعال، بينما تضع المملكة العربية السعودية اسمها على خريطة رياضة السيارات العالمية.

شعبية سباقات الفورمولا

وقال كارلو بوتاجي لموقع racingnews: “من الجيد أن يعود نيك دي فريس إلى الفورمولا إي، لأنه بطل ومن الناحية المثالية أود أن أرى أكبر عدد ممكن من الأبطال يعودون إلى السباقات قدر الإمكان”.

وأضاف: “ستتنافس الفورمولا إي في طوكيو هذا العام، وهو أمر رائع للغاية ويظهر مدى انتشار الرياضة، ففي نهاية المطاف، نحن نتسابق في جميع أنحاء العالم وفي كل مكان يمكنك أن ترى أن الوعي بالسلسلة لا يزال ينمو”.

صفقة مدتها عشر سنوات

منذ عام 2018، عندما تم الإعلان عن صفقة مدتها عشر سنوات مع الفورمولا إي للمملكة العربية السعودية لاستضافة سباق الجائزة الكبرى في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض، تعززت العلاقات بين الحكومة السعودية والكيانات المملوكة للحكومة بشكل لا يحص

وتمتلك الفورمولا إي، شراكة مع الخطوط الجوية السعودية، وتعد هذه السباقات الحماسية جزءًا من فعاليات موسم الدرعية 2023/ 2024 والذي تنظمه شركة الدرعية بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية. كما ستتضمن هذه البطولة مجموعة من الأنشطة والتجارب المصممة لإحياء تراث وثقافة الدرعية، لتضمن لزوار الموسم تجربة لا مثيل لها تجمع بين الفنون والثقافة والعروض الحية والتجارب الغامرة، للاحتفاء بما يقرب من 600 عام من التاريخ والتراث السعودي في مهرجان ثقافي يمتد لعدة أشهر.

ويهدف موسم الدرعية إلى جذب الزوار المهتمين بالتجارب الثقافية والفنية، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تلبي تطلعات الجميع، مثل فعالية “ليالي الدرعية”، والمعارض الفنية المميزة، وتجارب الطهي، والأنشطة الخارجية مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش
صحة وطب‎

مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش

صحة وطب‎
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
أخبار أمنية

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا...

أخبار أمنية
عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية
السعودية اليوم

عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين...

السعودية اليوم
السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين
السعودية اليوم

السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

السوق
جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأحزاب السياسية أو الأفراد
آخر الاخبار

جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأحزاب...

آخر الاخبار
السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل
الرياضة

السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب...

الرياضة
أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة
العالم

أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام...

العالم