أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي

تتجه أنظار عشاق سباق السيارات الفورمولا إي، نحو المملكة العربية السعودية، التي تحتضن مجموعة من السباقات العالمية ومن بينها الفورمولا إي ورالي داكار، والذي يعد جزءًا من رؤية الدولة للمستقبل وفقًا لرؤية 2030.

انطلاق الفورمولا إي 2024

وينتظر عشاق عالم رياضة السيارات المحطة التالية في أجندة سباقات الفورمولا إي 2024، لمشاهدت سباقات السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحسب موقع racingnews.

وأعلنت شركة الدرعية عن شراكتها في بطولة سباق الدرعية “2024 E-PRIX” فورمولا-إي، والذي سينطلق في الدرعية التاريخية يومي 26- 27 من شهر يناير الجاري. ضمن جولات المحطة الثانية والثالثة من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”. حيث تأتي هذه البطولة إلى المملكة العربية السعودية للمرة السادسة على التوالي، من خلال تنظيمها من شركة “سي بي إكس” وبالتعاون مع شركة الدرعية.

نخبة سائقي فورمولا إي

إذ يترقب آلاف الجماهير فرصة لمشاهدة 22 سائق من نخبة سائقي فورمولا إي، ضمن منافسات قوية تجمع بين السرعة والمهارة لقيادة سيارات فورمولا الكهربائية، في سباقين ليليين في أرجاء منطقة الدرعية التاريخية وبجوار حي الطريف التاريخي المسجل في موقع التراث العالمي لليونسكو.

ومن بين المتسابقين في الرياض سيكون نيك دي فريس- الفائز السابق بسباق E-Prix، وهو خبر جيد لكارلو بوتاجي، اللبناني الكندي المولد والمواطن البحريني الذي كان له دور فعال، بينما تضع المملكة العربية السعودية اسمها على خريطة رياضة السيارات العالمية.

شعبية سباقات الفورمولا

وقال كارلو بوتاجي لموقع racingnews: “من الجيد أن يعود نيك دي فريس إلى الفورمولا إي، لأنه بطل ومن الناحية المثالية أود أن أرى أكبر عدد ممكن من الأبطال يعودون إلى السباقات قدر الإمكان”.

وأضاف: “ستتنافس الفورمولا إي في طوكيو هذا العام، وهو أمر رائع للغاية ويظهر مدى انتشار الرياضة، ففي نهاية المطاف، نحن نتسابق في جميع أنحاء العالم وفي كل مكان يمكنك أن ترى أن الوعي بالسلسلة لا يزال ينمو”.

صفقة مدتها عشر سنوات

منذ عام 2018، عندما تم الإعلان عن صفقة مدتها عشر سنوات مع الفورمولا إي للمملكة العربية السعودية لاستضافة سباق الجائزة الكبرى في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض، تعززت العلاقات بين الحكومة السعودية والكيانات المملوكة للحكومة بشكل لا يحص

وتمتلك الفورمولا إي، شراكة مع الخطوط الجوية السعودية، وتعد هذه السباقات الحماسية جزءًا من فعاليات موسم الدرعية 2023/ 2024 والذي تنظمه شركة الدرعية بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية. كما ستتضمن هذه البطولة مجموعة من الأنشطة والتجارب المصممة لإحياء تراث وثقافة الدرعية، لتضمن لزوار الموسم تجربة لا مثيل لها تجمع بين الفنون والثقافة والعروض الحية والتجارب الغامرة، للاحتفاء بما يقرب من 600 عام من التاريخ والتراث السعودي في مهرجان ثقافي يمتد لعدة أشهر.

ويهدف موسم الدرعية إلى جذب الزوار المهتمين بالتجارب الثقافية والفنية، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تلبي تطلعات الجميع، مثل فعالية “ليالي الدرعية”، والمعارض الفنية المميزة، وتجارب الطهي، والأنشطة الخارجية مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم.