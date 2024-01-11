أهالي غزة يشكرون السعودية على المساعدات الإغاثية: خففت معاناتنا

أبدى مستفيدون من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية على ما قدمته لهم من عون إغاثي عاجل خفف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.

وقالت امرأة فلسطينية، إن المساعدات أسهمت في تغطية الاحتياجات الأساسية لأسرتها كالخيام والمواد الإيوائية والمستلزمات الطبية والسلال الغذائية، مقدمة شكرها للمملكة وشعبها الكريم.

وأضاف أحد السكان المتضررين: “بيوتنا وأراضينا تدمرت جراء القصف الإسرائيلي، والمساعدات السعودية خففت الكثير من معاناتنا”.

من جهتها، أثنت امرأة نزحت إلى أحد المخيمات في قطاع غزة بتكامل محتويات السلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة وجودتها، كما بين مستفيد أنه لم يحصل إلا على المساعدات السعودية.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة جسرين “جوي وبحري” لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تضمن الجسر الجوي حتى الآن 38 طائرة إغاثية، فيما شمل الجسر البحري إرسال 5 بواخر، إضافة إلى إرسال 20 سيارة إسعاف، فيما بلغت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني أكثر من نصف مليار ريال سعودي.