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يستهدف تمكين الكفاءات من أبناء الوطن

أهداف ومزايا سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٥ مساءً
أهداف ومزايا سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد
المواطن - واس

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صدرت موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد، وسبق أن أصدرت لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة، وقد تم تطوير اللائحة بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية؛ لمعالجة التحديات التي تواجه أعضاء السلك الدبلوماسي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ورعاية الدولة الشاملة لموظفيها في داخل وخارج المملكة.

عدد من جوانب التطوير

واشتملت لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من جوانب التطوير، منها تطوير الجدارات الفنية، وبناء المسارات الوظيفية، ووضع مسارات سريعة للتدرج مبنية على الأداء والتميز، ومراجعة مستوى الرواتب والمزايا المالية، وإعداد مسارات تدريبية تتناسب مع متطلبات العمل في السلك الدبلوماسي، وبناء الكفاءات الدبلوماسية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

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تمكين الكفاءات من أبناء الوطن

وستسهم اللائحة عبر أساليب التطوير التي احتوتها في تمكين الكفاءات من أبناء الوطن في وظائف السلك الدبلوماسي، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة من خلال إقرار العديد من المزايا والمكافآت، بما يتواكب مع التطورات الحالية لأعمال وظائف السلك الدبلوماسي على المستوى العالمي.
مما يذكر أن العمل بلائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد سيبدأ اعتباراً من تاريخ 14 / 01 / 2024م.

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