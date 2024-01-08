أهلي جدة يجد بديل ميندي في نجم الاتحاد السابق

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أهلي جدة في ضم أحد نجوم نادي الاتحاد السابقين، ليكون بديًلا للحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وكشفت التقارير أن الراقي يفكر في التعاقد مع الحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد واللاعب الحالي لنادي الشباب، في يناير الجاري ليكون بديلًا للحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وكان القرني نجح في العودة والتأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها العام قبل الماضي، وجعلته لا يشارك مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.