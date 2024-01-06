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الأونصة قد تتراوح بين 1950 و 2250

أهم التوقعات لأسعار الذهب في 2024

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٠ مساءً
أهم التوقعات لأسعار الذهب في 2024
المواطن - فريق التحرير

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تراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، فيما أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن النفيس.

وفيما يلي توقعات المؤسسات المالية العالمية لآفاق الذهب خلال العام الجاري التي رصدتها وكالة “بلومبرغ”:

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أموندي

يمكن أن يوفر الذهب حماية من المخاطر الجيوسياسية، كما يمكنه -إلى جانب سلع أخرى- توفير التحوط ضد التضخم.

بنك أوف أمريكا

من شأن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة أن يعزز الذهب ويؤدي إلى إعادة تخزين المعادن الصناعية. توقع البنك بلوغ سعر الذهب 1975 دولاراً للأونصة في 2024.

بي سي إيه ريسيرش

سيستمر الذهب في الاستفادة من شراء البنوك المركزية مزيداً من الذهب. وقال محللو المؤسسة: “نتردد في بيع الذهب. ومع ذلك، نعتقد أن شراءه يعد أمراً محفوفاً بالمخاطر أيضاً، كونه باهظ الثمن وفق القيمة الحقيقية”.

سي آي تي آي

ما زلنا في سوق ذهب صاعدة، ونتوقع متوسط أسعار قياسية تقل قليلاً عن 2050 دولاراً للأونصة.

دي دبليو إس

الذهب له مكانه في المحفظة كونه يحد من المخاطر وأيضاً كمولد للعائد، وفق البنك. والسعر المستهدف للذهب بنهاية العام الجاري 2250 دولاراً للأونصة.

إنفيسكو

ندرك أنه نظراً لتزايد المخاطر الجيوسياسية، فقد يشهد الذهب فترات من الأداء القوي.

جيه بي مورغان

من المتوقع أن تؤدي دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض العوائد الحقيقية الأمريكية إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات جديدة بمنتصف عام 2024، لتصل إلى متوسط ​​2175 دولاراً للأونصة بحلول الربع الرابع.

مورغان ستانلي

ارتفاعات أسعار الذهب ستحددها المخاطر الجيوسياسية، وتوقع البنك أن سعر الأونصة قد يبلغ 2019 دولاراً خلال العام الجاري.

بيكتيت أست مانجمنت

من المفترض أن يحظى الذهب بدعم جيد من ضعف الدولار، ووصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، لكن الاتجاه الصعودي يبدو محدوداً نظراً لتقييمه المرتفع نسبياً وفق نماذجنا.

ستيت ستريت

الذهب، الذي عادة ما يتفوق أداؤه في الأسواق غير المستقرة، من المحتمل أن يشهد اتجاهاً صعودياً. نرى أن زيادة مخصصاته في المحفظة، أو جعله أولوية، يمكن أن يفيد المستثمرين وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتراجع الدولار والتضخم العنيد.

تي دي سيكيوريتيز

نعتقد أن الجمع بين توقعات أسواق الذهب في أواخر عام 2023 وأوائل العام الجاري بقيام الفيدرالي بالتخلي عن سياسته التشديدية والشراء القوي من قبل البنوك المركزية من شأنه أن يرفع الأسعار إلى 2100 دولار للأونصة على أساس مستدام في عام 2024.

يو بي إس

نتوقع أن يرتفع الذهب إلى مستوى قياسي عند 2150 دولاراً للأونصة بحلول نهاية عام 2024 إذا أصبحت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية حقيقة واقعة. ومع ذلك، على المدى القصير، تظل تكاليف الفرصة البديلة المرتبطة بحيازة الذهب مرتفعة، لذلك نفضل الشراء عند الانخفاضات.

يو بي إس ويلث

عدم اليقين الجيوسياسي يعني أن المستثمرين بحاجة إلى الاستعداد للتقلبات المقبلة، بالإضافة إلى التنويع. يمكن للمستثمرين حماية محافظهم الاستثمارية ضد مخاطر محددة من خلال استراتيجيات الحفاظ على رأس المال، أو استخدام البدائل، أو من خلال مراكز النفط والذهب.

ويلز فارغو إنفيستمنت إنستيتيوت

مع تباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر، من المرجح أن تتماسك أسعار السلع الأساسية في أوائل عام 2024، لكننا نتوقع استئناف الارتفاع بحلول نهاية العام. ونتوقع أن يتراوح سعر الذهب بين 2100 دولار و2200 دولار للأونصة.

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