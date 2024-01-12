أوروبا تنشر مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر بالبحر الأحمر

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يعتزم الاتحاد الأوروبي نشر مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر بالبحر الأحمر.
ونقلت قناة العربية عن مصادر أوروبية مطلعة، أن “الاتحاد الأوروبي سينشر مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر بالبحر الأحمر” في إطار الجهود الرامية لوقف تهديدات حركة الملاحة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة: “اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية -بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا – ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر”.
وأضاف: “الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن هي رد مباشر على هجماتهم غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر”.