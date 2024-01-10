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يواجه برشلونة بنصف النهائي غدًا

أوساسونا يحلم بلقب السوبر الأول في السعودية

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٢ مساءً
أوساسونا يحلم بلقب السوبر الأول في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا، للظهور بشكل مميز خلال منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، والتتويج باللقب.

مواجهة قوية ضد برشلونة

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أوساسونا على ملعب الأول بارك في الرياض، يوم غد الخميس عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

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ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا في كأس السوبر الإسباني بصفته وصيفًا لكأس الملك، فيما يخوض برشلونة منافسات البطولة؛ بصفته بطلًا للدوري الإسباني الممتاز.

أوساسونا
لاعبو الفريق – المصدر @osasuna_en

أوساسونا يحلم بالفوز باللقب

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا في بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الأولى بشكله الجديد، ويحلم بتحقيق مفاجأة والإطاحة ببرشلونة، واستكمال مشواره نحو النهائي والمنافسة على اللقب.

أوساسونا
لاعبو الفريق – المصدر @osasuna_en

على الجانب الآخر، تحظى أندية ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد بخبرة كبيرة في بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث توج كل منها باللقب أكثر من مرة، ويطمحوا بمواصلة التألق وإضافة لقب جديد.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني 14 مرة، وحل وصيفًا 11 مرة، وتوج ريال مدريد باللقب 12 مرة، وحل بالمركز الثاني 6 مرات، فيما حصد أتلتيكو مدريد البطولة مرتين واحتل الوصافة 5 مرت.

ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني
جانب من تتويج الريال – المصدر realmadrid

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