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لمغادرة النصر في الميركاتو الشتوي

أوسبينا يحسم موقفه من العرض الكولومبي

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٩ مساءً
أوسبينا يحسم موقفه من العرض الكولومبي
المواطن - فريق التحرير

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حسم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكولومبي ديفيد أوسبينا موقفه من العرض الذي تلقاه للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أوسبينا يرفض العرض

وتلقى أوسبينا صاحب الـ35 عامًا، مؤخرًا عرضًا رسميًا من نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي، خاصة أنه خارج قائمة النصر، وينتهي عقده شهر يونيو المقبل.

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وأشار الإعلامي الكولومبي بيبا سييرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن الحارس أوسبينا، رفض رسميًا العرض الذي تقدم به ناديه السابق أتلتيكو ناسيونال.

أوسبينا
الحارس الكولومبي

ولفت بيبا سييرا، إلى أنه على الرغم من المفاوضات والمحاولات المكثفة خلال الفترة الماضية، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق، ولكن تبقى العلاقة بين أوسبينا ومسؤولي أتلتيكو ناسيونال جيدة.

ويغيب الحارس الكولومبي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ عام تقريبًا، لإصابته بكسر في مرفق اليد، وأكدت تقارير أن العالمي لن يقوم بقيده في القائمة بالميركاتو الشتوي، ليخيم الغموض على مستقبله.

اصابة حارس النصر أوسبينا
إصابة الحارس الكولومبي – المصدر @SPL

النصر يستعد لجولة في الصين

على الجانب الآخر، يستعد النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض جولة في الصين، وسيلعب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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