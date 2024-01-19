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أول إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد منتصف الفصل الدراسي الثاني

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٤ مساءً
أول إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد منتصف الفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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سيكون الطلاب والطالبات في المدارس على موعد مع أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني وفق التقويم الدراسي.

إجازة نهاية أسبوع مطولة

وستبدأ أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في النصف الثاني بعد نهاية دوام يوم الخميس المقبل 25 يناير وتستمر أيام الجمعة والسبت والأحد على مدار ثلاثة أيام.

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إجازة يوم التأسيس

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 12/08/1445 الموافق 22/02/2024.

فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.

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