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بعد الفوز على طاجيكستان

أول المتأهلين .. منتخب قطر يعبر إلى دور الـ16 في كأس أمم آسيا

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٥ مساءً
أول المتأهلين .. منتخب قطر يعبر إلى دور الـ16 في كأس أمم آسيا
المواطن - فريق التحرير

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صعد منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك بعد الفوز على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ملخص المباراة

وسجل اللاعب أكرم عفيف الهدف الوحيد للعنابي في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.

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منتخب قطر

وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب القطري على تفوقه ليصل إلى النقطة السادسة ويضمن الصعود لثمن نهائي البطولة كمتصدر للمجموعة الأولى.

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