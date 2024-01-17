أول المتأهلين .. منتخب قطر يعبر إلى دور الـ16 في كأس أمم آسيا تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين سببان وراء رفض برشلونة ضم جوردان هندرسون سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10 مليارات ريال هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو لجنة الاستقطابات تحسم موقفها من رحيل سيكو فوفانا السديس: الولاء ليس مجرد عاطفة.. والمواطنة الحقة شراكة في الحياة والمصير ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس
صعد منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك بعد الفوز على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وسجل اللاعب أكرم عفيف الهدف الوحيد للعنابي في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب القطري على تفوقه ليصل إلى النقطة السادسة ويضمن الصعود لثمن نهائي البطولة كمتصدر للمجموعة الأولى.
هدف |
منتخبنا الوطني يتقدم 1 – 0 على طاجيكستان عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 17 #طاجيكستان_قطر#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/e49yKUAhyT
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 17, 2024