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بقرار من المدرب البرتغالي لويس كاسترو

أول المغادرين لـ النصر في يناير

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
أول المغادرين لـ النصر في يناير
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن أول الراحلين عن صفوف النصر في يناير بقرار من المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وتُشير التقارير إلى أن اللاعب سامي النجعي قريبًا من مغادرة العالمي في يناير، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 16 هدفًا خلال 122 مباراة مع العالمي.

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وعادت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى الرياض مساء اليوم، وذلك بعد تأجيل مباراتيها الوديتين في معسكر الصين خلال الأيام القليلة الماضية.

سامي النجعي
النجعي – المصدر @AlNassrFC

ونشر الحساب الرسمي لفريق أصفر الرياض عبر منصة “إكس” لقطات من وصول بعثة أصفر العاصمة إلى المملكة.

وسيواجه العالمي، فريق إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض مساء الخميس المقبل 1 فبراير حيث تنطلق مباراة النصر وإنتر ميامي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، كما تُبث المباراة عبر قناة MBC وSSC تطبيق DAZN.

 

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