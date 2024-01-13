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في مرحلة دور المجموعات

أول تعادل في كأس أمم آسيا .. لا أهداف بين الصين وطاجيكستان

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٦ مساءً
أول تعادل في كأس أمم آسيا .. لا أهداف بين الصين وطاجيكستان
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي مباراة الصين وطاجيكستان في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023 والمقامة حاليًا في قطر.

الصين وطاجيكستان

ولم ينجح الفريقان في هز شباك الآخر، لتنتهي المباراة بأول تعادل في البطولة وبدون أهداف.

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وكان المنتخب القطري فاز بالأمس على منتخب لبنان بثلاثية دون رد في لقاء الافتتاح، بينما فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي اليوم بثنائية دون رد، وتعادلت الصين بدون أهداف مع طاجيكستان، بينما تُختتم مواجهات اليوم في كأس أمم آسيا بلقاء بين سوريا وأوزبكستان.

الصين وطاجيكستان - 1

يذكر أن اللاعب السوري عمر السومة نجم العربي القطري انضم إلى قائمة محللي مباريات كأس أمم آسيا 2023 على قناة Bein Sports.

وكان السومة اعتزل دوليًا وذلك بعدما قرر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاده من قائمة المنتخب السوري المشاركة في كأس أمم آسيا.

الصين وطاجيكستان - 1

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