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الأخضر حقق فوزًا مثيرًا على عمان في اللحظات الأخيرة

أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٦ مساءً
أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر
المواطن - محمد سمعه

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انتظرت الجماهير السعودية، تعليق الثلاثي المستبعد من قائمة المنتخب السعودي سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، بعد فوز الأخضر على عمان مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.

وقال نواف العقيدي عبر حسابه في منصة “إكس”: “الحمد لله، ألف مبروك الفوز لمنتخبنا، والقادم أفضل بإذن الله”.

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أما سلطان الغنام فقال: “الحمد لله على توفيقه، الخطوة الأولى اكتملت، ألف مبروك انتصار الصقور الخضر”.

رد سلمان الفرج

بينما قال سلمان الفرج: “الحمد لله، ألف مبروك الفوز، أبطال ما قصرتوا والقادم أفضل بإذن الله وحظ أوفر لأشقائنا في المنتخب العماني”.

وكان مانشيني قرر استبعاد ستة لاعبين من قائمة المنتخب بينهم الفرج والغنام والعقيدي حيث قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان: ”هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وأضاف مدرب الأخضر: “نواف العقيدي قال لي حسنًا سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًّا لا أريد أن أبقى”.

النفي ثم الرد بالوقت المناسب

يذكر أن الحارس نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام نفوا تصريحات مانشيني مع تعهدهم بالرد ولكن بعد نهاية مشاركة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا.

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